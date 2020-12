Santa Clara prepara reajustes no plantel no mês de janeiro

Daniel Ramos não divulgou os nomes dos jogadores que estão sob observação “para não estragar tudo”, adiantando a existência de “alguns avanços no sentido de encontrarmos uma ou outra solução que possa ser encarada como muito séria”.

Ao ser questionado se no lote de jogadores em análise estavam alguns do Estoril, o técnico “encarnado” disse “estarem referenciados alguns”, mas não confirmou se eram Miguel Crespo ou André Franco, médios que têm estado em destaque na equipa que lidera a II Liga.

O Santa Clara esgotou o número máximo permitido de inscrições de jogadores, justificado por Daniel Ramos por não existirem equipas “B” e de Sub-23. Referiu haver um entendimento com os dirigentes para estarem sempre 27 inscritos, “não só pela necessidade, pela eventualidade de haver alguns contagiados, mas também pela competitividade interna”.

Sem nunca falar diretamente na saída de Thiago Santana, apesar de nas entrelinhas ter deixado escapar “ter saído muito valorizado”, o responsável máximo da equipa salientou “perceber as necessidades, as prioridades e as pretensões dos clubes” porque “se precisam de realizar dinheiro é difícil travar as saídas”, cabendo aos treinadores pedirem “o retardar das transferências antes dos finais das épocas”.

“É diferente transacionar um jogador que está na Liga Europa do que um a jogar numa equipa que lute para não descer”, aconselhando a necessidade de serem “clubes que deem os passos certos e credíveis” porque se “gerirem bem a questão financeira, não precisam de fazer tantas vendas”.

Daniel Ramos revelou estar neste momento “a trabalhar processos na equipa para aparecerem daqui a algum tempo”, na procura de uma maior solidez, de maior equilíbrio porque “ter a bola por a ter sem golos não é útil.” Por isso, a eventual entrada de atletas em janeiro “não mudará as ideias de jogo”, desvendando que “mesmo uma má ideia e se todos acreditarem nela, passa a ser uma boa ideia passado algum tempo”, porque “a crença no que se faz, mesmo nas adversidades, por vezes garante o sucesso”. ♦



Medo de falar do Mike Villanueva para não “despertar ainda mais atenções”

Foi pedido ao treinador do Santa Clara para falar do defesa central Mikel Villanueva. Daniel Ramos hesitou um pouco, mas lá descreveu e elogiou as características do internacional venezuelano, de 27 anos.

“Tenho medo de falar do Mikel porque vai despertar ainda mais as atenções. Como me pedem, direi ser um jogador fantástico, com um conjunto de qualidades que merece ir mais para cima. É muito completo do ponto de vista técnico e posicional, é rápido, bom no jogo aéreo, com boa leitura. É dos melhores em Portugal a construir do ponto de vista ofensivo e muito tranquilo. Um jogador notável. Foi difícil convencê-lo a vir para o Santa Clara”.