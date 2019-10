Santa Clara joga em Matosinhos para a Taça de Portugal

O Santa Clara vai defrontar o Leixões, em Matosinhos, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta tarde no Auditório da Cidade do Futebol, em Oeiras

O confronto vai colocar frente a frente os encarnados de Ponta Delgada com o anterior técnico da equipa, Carlos Pinto, treinador que conduziu o Santa Clara à I Liga na época 2017/2018.



Na ronda anterior da prova rainha do desporto português, os matosinhenses eliminaram o Praiense com uma goleada por 4-2, enquanto os encarnados de Ponta Delgada venceram a AD Oliveirense por 3-0, em Santa Maria de Oliveira.

O FC Porto, finalista vencido da última edição, vai receber no EStádio do Dragão o Setúbal, enquanto o Benfica desloca-se ao norte do país para defrontar o Vizela, equipa do Campeonato de Portugal.



O Alverca, do Campeonato de Portugal, equipa-sensação da terceira ronda da prova ao ter eliminado o detentor do troféu, o Sporting, vai deslocar-se até Vila do Conde para defrontar o Rio Ave.



32 equipas disputam a quarta eliminatória da Taça de Portugal, cuja ronda está agendada para o fim de semana de 23 e 24 de novembro.







Programa dos jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal



FC Porto (I L) - Setúbal (I L)



Sp. Braga (I L) - Gil Vicente (I L)



Vizela (cdP) - Benfica (I L)



Pedras Salgadas (CdP) - Canelas 2010 (CdP)



Varzim (II L) - Loures (CdP)

Sertanense (CdP) - Farense (II L)



Anadia (CdP) - Beira-Mar (CdP)



Leixões (II L) - Santa Clara (I L)

Paços Ferreira (I L) - Sanjoanense (CdP)

Famalicão (I L) - Académica (II L)

Ac. Viseu (II L) - Feirense (II L)

Moreirense II L) - Mafra (II L)

Sp. Espinho (CdP) - Arouca (CdP)

Sintra Football (CdP) - Marinhense (CdP)

Rio Ave (I L) - Alverca (CdP)

Chaves (II L) - Belenenses SAD (I L)