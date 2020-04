Covid-19

Santa Clara já sofreu um prejuízo de 200 mil euros desde a suspensão do campeonato

Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara diz que a presente situação já provocou um enorme rombo nas contas do clube e da SAD. O dirigente está, contudo, confiante e afirma que a época 2019/2020 será histórica com a segunda manutenção consecutiva na I Liga