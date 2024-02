Santa Clara - FC Porto cancelado devido ao mau tempo

O encontro entre o Santa Clara e o FC Porto, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, foi adiado devido às más condições do relvado do Estádio de São Miguel, que se encontra encharcado devido à forte chuva.Disputaram-se 27 minutos de jogo, altura em que o árbitro Gustavo Correia suspendeu a partida, depois de ter constatado que a bola não conseguia rolar na zona da área portista.Com a chuva a não dar tréguas, o jogo foi adiado após uma avaliação do terreno de jogo.