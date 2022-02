Santa Clara cai no último lugar da I Liga 18 anos depois

18 anos depois a equipa encarnada voltou a bater no fundo da classificação, depois de no domingo ter perdido no Jamor com o B SAD por 2-1, naquele que foi também o sexto jogo sem vencer para o campeonato esta temporada.



Na época 2002/2003, na qual o Santa Clara desceu à II Liga em 17.º lugar, a equipa chegou a passar pela última posição entre as jornadas 14 e 17. Na ocasião, os encarnados eram orientados pelo brasileiro Carlos Alberto Silva, técnico que semanas antes tinha rendido Manuel Fernandes no comando técnico do Santa Clara .



Volvidos todos estes anos, a equipa volta a estar no 18.º e último lugar da I Liga, restando saber até quando a equipa vai transportar a lanterna vermelha da prova.



Desde que o Santa Clara regressou à I Liga, em 2019/2018 (depois de 15 anos na II Liga), a classificação mais baixa registada foi em 2019/2020, um 15.º lugar à passagem da 14.ª jornada. João Henriques, o atual treinador do Moreirense (equipa que também está em zona de despromoção, no 17.º posto), era o líder dos encarnados de Ponta Delgada naquela época.