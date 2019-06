Santa Casa de Ponta Delgada pede nova vistoria para abrir creche

A nova creche da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, inaugurada em 2017, aguarda agora a vistoria da Câmara Municipal de Ponta Delgada, para obter licença de utilização.

Segundo a resposta do governo regional ao requerimento do Bloco de Esquerda (BE), em agosto do ano passado a autarquia fez uma vistoria à creche “A Joaninha” com o objetivo de emitir a licença de funcionamento, mas o município rejeitou a autorização de utilização, dando um prazo de 120 dias (cerca de quatro meses) para cumprir o auto referente à vistoria em causa.







