Santa Casa acusa Margarida Moura de atitudes criminosas

O comunicado refere que a médica Margarida Moura apresentou sempre uma “atitude persecutória” e acusa-a de criar um relatório, com informação falsa, que serviu de base para uma reportagem na TVI.

