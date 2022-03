Rússia culpa ucranianos por insucesso dos corredores humanitários

Vladimir Medinsky disse a uma televisão russa que o estabelecimento de corredores humanitários será discutido de novo no encontro que estava previsto para começar na Bielorrússia pelas 17f00 locais.

“Os nacionalistas que tomaram posições nas cidades continuam a manter lá civis e a utilizá-los direta e indiretamente, inclusive como escudos humanos, o que é obviamente um crime de guerra”, disse Medinsky na televisão estatal russa.

A criação de corredores humanitários foi discutida na segunda ronda de negociações, realizada na quinta-feira, 03 de março.

A medida destinava-se a retirar civis de zonas de combates e a entregar alimentos e medicamentos, mas não foi aplicada com sucesso, com ambas as partes a responsabilizarem o lado contrário.

A primeira ronda de negociações realizou-se a 28 de fevereiro, também na Bielorrússia, quatro dias depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia.