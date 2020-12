Rússia com mais 28 mil novas infecções e 488 óbitos

O país, na sexta-feira, registou um máximo de 613 mortes provocados pela covid-19.

Após a publicação deste balanço, o número de casos confirmados no país subiu para 2.653.928 e o de óbitos para 46.941.

Moscovo continua a ser o principal foco da pandemia no país, com 6.425 casos positivos e 72 mortes registados no último dia.

Em segundo lugar, em número de infecções, está São Petersburgo (3.768), seguido da região de Moscovo (1.444).

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, descartou no sábado a possibilidade de um confinamento na cidade, embora tenha reconhecido que este método de luta contra o covid-19 se mostra eficaz em outros países, como a China.

"É um método eficaz, mas não se aplica a Moscovo", disse o governante da capital russa.

Mas as autoridades de São Petersburgo já alertaram a população para a possibilidade de endurecimento das medidas de combate à covid-19, caso não sejam cumpridas as restrições de saúde em vigor.

A Rússia é atualmente o quarto país do mundo com mais infecções provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos, Índia e Brasil.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,5 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 5.461 em Portugal.