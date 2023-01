Rui Rocha “absolutamente confiante” na vitória, disponível para regras que partido decidir

O deputado e dirigente da IL chegou ao Centro de Congressos de Lisboa acompanhado de dezenas de apoiantes, sem bandeiras, mas com gritos de entusiasmo e, questionado pelos jornalistas, revelou o que espera desta reunião magna.

“Uma expectativa extraordinária, vamos ter uma convenção fantástica com grande debate de ideias. Estou absolutamente confiante [na vitória], temos um enorme apoio, e vamos partir daqui para transformar Portugal”, afirmou.

O candidato defendeu, por outro lado, que mal termine a convenção todos vão estar “unidos para uma IL mais forte para combater a evidente degradação da governação socialista”.

Questionado se admite que possa alterar-se o Regimento da Convenção para que haja uma segunda volta – caso nenhum dos três candidatos obtenha 50% dos votos, como pretende um dos adversários, José Cardoso -, o deputado disse estar “disponível para tudo os que os órgãos do partido entenderem”.

“Se for preciso faremos 15 voltas, o que é preciso é transformar o país”, defendeu.

À pergunta se a IL não corre o risco de perder identidade, Rui Rocha salientou que essa questão se colocou sempre que o partido mudou de liderança.

“E a IL respondeu sempre com sucesso e crescimento”, defendeu.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal decorre entre hoje e domingo, no Centro de Congressos de Lisboa, e os cerca de 2.300 membros do partido inscritos na reunião magna vão eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, que nas últimas legislativas passou de um para oito deputados.

Na primeira convenção eletiva da história da IL (fundada em 2017), disputam a presidência da Comissão Executiva Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.