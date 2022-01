Rui Ferreira, campeão de ralis dos Açores em 1987, faleceu esta madrugada

Rui Ferreira, que contava 61 anos de idade (faria 62 no próximo dia 3 de agosto), foi um dos mais rápidos pilotos de ralis dos Açores, vencendo várias provas em diversas ilhas do arquipélago. O ponto alto da carreira foi a conquista do título de campeão dos Açores em 1987 ao volante de um Peugeot 209 GTI 1.6, tendo como navegador Artur Tavares.

A sua primeira vitória em ralis remonta a 1982, triunfo alcançado ao volante de um Ford Escort RS 2000, tendo como navegador Rui Torres.

A paixão pelos ralis, mas sobretudo pelos desportos motorizados, fizeram com que Rui Ferreira enveredasse pela carreira de jornalista, tendo sido colaborador durante vários anos no jornal Açoriano Oriental. Na RTP Açores manteve um dos mais emblemáticos programas de desportos motorizados, o Máquinas & Lazer, tendo ainda colaborado com várias publicações regionais e nacionais ligadas ao automobilismo.Esteve ainda ligado ao projeto audiovisual SMTV.



No papel de organizador, Rui Ferreira fundou a empresa PromoVerde e o Automóvel Clubes dos Açores, sendo responsável pela organização de várias provas nas diferentes vertentes dos desportos motorizados, como eventos de karting, autocross, enduro, ralis e provas de todo o terreno.

Durante alguns anos promoveu, no dia 8 de dezembro, o Azores Rallye Day, um evento que permitia aos pilotos e respetivos patrocinadores um contacto mais direto com o público em geral.