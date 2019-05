Rui Cansado foi bronze no Campeonato da Europa

O ginasta micaelense Rui Cansado levou, uma vez mais, as bandeiras portuguesa e açoriana ao pódio de mais uma competição internacional de ginástica aeróbica.

Em Baku, capital do Azerbaijão, decorreu o 11.º Campeonato da Europa de Ginástica Aeróbica com a presença de seis ginastas açorianos na Seleção Nacional, tendo todos eles garantido um lugar nas finais (8 melhores).



Rui Cansado, do Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada (CAGPD), foi o único a conseguir um lugar de pódio, conseguindo a medalha de bronze em individual masculino júnior.



O atleta do CAGPD conquistou 20.550 pontos, terminando com a mesma pontuação do romeno Daniel Tavoc. A prova foi ganha pelo campeão mundial de 2016 Anton Kolobov (Rússia), seguido pelo atual campeão mundial, Miguel Mané (Espanha).



Sara Silva foi a única ginasta portuguesa nas finais do escalão Sénior/Individual Feminino, alcançando o 7.º lugar entre 34 participantes, com 20.500 pontos.



Rui Cansado (CAGPD) e Rita Gomes (A4G), na categoria de Par Misto / Júnior ficaram a apenas 0,1 pontos do pódio, enquanto o Grupo Júnior, protagonizado por Rui Cansado/ Maria Correia/ Lara Faria / Filipa Leite / Cláudia Pinheiro, assegurou outra das seis finais alcançadas pela equipa nacional, mantendo a classificação das qualificativas (7.º lugar).