Ruben Rodrigues foi sétimo entre os Peugeot

No Rali Alto Tâmega, primeira das quatro provas pontuáveis para o troféu e quarta prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis, Ruben e Estevão Rodrigues fizeram um rali em crescendo, terminando em sétimo lugar do troféu mono marca e em 14.º da classificação geral.



Na estreia ao volante do Peugeot 208 Rally4, a dupla micaelense foi-se impondo ao longo do rali nas difíceis classificativas da prova organizada pelo Clube Aventura do Minho, galgando várias posições entre os concorrentes com carros da marca francesa.



O Rali Alto Tâmega foi ganho por Bruno Magalhães, em Hyundai i20 R5, que desta forma ascendeu à liderança do Campeonato de Portugal de ralis, após a quarta prova do calendário de 2020.

Armindo Araújo (Skoda Fabia R5) terminou na segunda posição a 11,2 segundos do vencedor, enquanto o algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), campeão nacional em título, fechou o pódio, com mais 34 segundos do que o vencedor.

O Campeonato de Portugal de Ralis regressa apenas nos dias 9 e 10 de outubro, com o Rali Vidreiro, na Marinha Grande, depois de ter sido cancelado o Azores Rallye, prova que estava prevista ir para a estrada entre os dias 17 e 19 de setembro.