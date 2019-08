Roteiro dá a conhecer património da zona envolvente ao aeroporto de Santa Maria

“Este roteiro é constituído por 21 pontos de identificação de locais de interesse, que se estendem desde o porto de Vila do Porto até toda a área residencial do aeroporto. Estará disponível não só para quem estiver em Santa Maria, junto a um poste de sinalização, mas também para qualquer pessoa no mundo através da internet", explicou à agência Lusa o presidente da associação LPAZ, António Monteiro.

O Roteiro Histórico e Cultural do Aeroporto de Santa Maria, no arquipélago dos Açores, foi criado pela Associação para a Valorização e Promoção do Aeroporto de Santa Maria (LPAZ), em colaboração com o município de Vila do Porto e com a Junta de Freguesia de Vila do Porto.

“O aeroporto de Santa Maria, uma infraestrutura importante e que coloca Portugal no centro da navegação do Atlântico Norte, tem uma história incrível. E muita desta história tem sido contada das memórias dos imóveis que ainda restam”, referiu o responsável, justificando que a criação deste roteiro dá a conhecer “o importante” legado da infraestrutura através de um passeio pedestre e “recuperando a memória e as vivências”.

O Aeroporto de Santa Maria foi construído nos anos finais da Segunda Guerra Mundial pelas forças militares norte-americanas.

A criação do roteiro marca o 75.º aniversário da chegada do primeiro contingente norte-americano para a construção da Base Aérea de Santa Maria, que daria origem ao Aeroporto Internacional de Santa Maria.

“A chegada deste primeiro contingente acabou por ser o dia em que a modernidade entra pelo porto de Vila do Porto e é acionando o primeiro gerador de eletricidade”, assinalou.

O roteiro é constituído por 21 pontos de identificação de locais de interesse, que se estendem desde o porto de Vila do Porto até à área residencial do Aeroporto de Santa Maria.

Para o presidente da LPAZ, este roteiro pode funcionar como "um museu virtual" que estará disponível em formato bilingue (português e inglês) e com um guia em áudio.

Além do aeroporto, o primeiro contingente norte-americano deu origem a outras infraestruturas importantes como, por exemplo, a zona baixa central da antiga base onde existia a capela, o cinema do aeroporto, o hotel, a aerogare, a torre, entre outros, elencou António Monteiro.

"É um conjunto de sítios de interesse para a história da aviação nos Açores, e em Santa Maria em particular, que vão estar disponíveis através do telemóvel ou do computador, porque as pessoas poderão apreciar uma serie de fotografias antigas e contemporâneas e um resumo da história de cada um dos espaços da zona do aeroporto de Santa Maria", salientou.

No primeiro marco recorda-se "a história de, pela primeira vez, ter havido eletricidade em Santa Maria".

"Depois subimos a estrada da Birmânia que foi aberta pelas forças norte-americanas. A seguir, o açucareiro que é o posto de controlo de acesso ao aeroporto e, logo a seguir, é assinalada a primeira pista provisória onde aterrou o primeiro avião, e ainda todas as construções típicas do aeroporto", descreveu.

António Monteiro reportou ainda a importância do antigo cinema do aeroporto, atualmente em reconstrução pelo Governo dos Açores, e "onde atuou Frank Sinatra, em julho de 1945" e um espaço onde ser formaram "várias gerações de açorianos".

A inauguração do roteiro, no domingo, contará com a presença da cônsul dos Estados Unidos da América nos Açores, acrescentou.

A associação lança no próximo dia 08 na biblioteca municipal de Vila do Porto a obra “Aviation: the impact on Time and Space”, na sequência dos textos apresentados no Fórum LPAZ 2017.