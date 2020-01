Rosa Mota homenageada pela Câmara de São Roque do Pico

Durante o jantar de boas vindas à comitiva que participou na trigésima edição da Corrida dos Reis, o Presidente da Câmara Municipal de São Roque enalteceu o contributo de Rosa Mota na promoção da atividade desportiva e o apoio que tem dado na divulgação da Corrida dos Reis- e da ilha do Pico- e, particularmente, do concelho de São Roque, enquanto detentor da marca Capital do Turismo Rural.

Mark Silveira distinguiu igualmente José Carlos Lima, Coordenador Nacional para a Ética no Desporto; António Carlos Maciel, diretor da Corrida dos Reis; e João Castro, um dos elementos que esteve na génese da prova que se realiza anualmente na freguesia de São Mateus desde 1991.

As distinções da Câmara de São Roque abrangeram o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva e o Vereador com o pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Vila do Conde, que também integraram a comitiva.

Na ocasião, António Carlos Maciel enalteceu o apoio da Câmara de São Roque do Pico na promoção do desporto, sobretudo junto dos mais jovens: “A Câmara tem sido uma excelente parceira da Corrida dos Reis, mas, também, no desenvolvimento desportivo do concelho, apoiando, muito em particular, a Escola de São Roque, que, ao longo dos anos, tem dado uma imagem extraordinária na organização e participação no desporto escolar”.

O jantar de boas vindas confecionado pelos finalistas da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico foi animado musicalmente por Fortunato Garcia e Roberto Lino, terminando em ambiente de festa.