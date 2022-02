Romarias quaresmais voltam a não sair à rua em 2022

A decisão foi tomada em assembleia geral extraordinária da Associação do Movimento de Romeiros de São Miguel, que esteve reunida em Vila Franca do Campo, indica nota do site da Igreja Açores.“Após uma longa e intensa discussão, ficou decidido por maioria que no próximo ano de 2022 não haverá romarias”, refere a nota.Cerca de 2500 homens ficam assim impedidos de cumprir uma das mais ancestrais tradições penitenciais da Quaresma em todo o país, em que grupos de homens percorrem a pé a maior ilha do arquipélago durante uma semana, do nascer ao por do sol, dormindo e comendo apenas daquilo que a caridade lhes dá.