Roman Abramovich envolvido na mediação da crise a pedido de Kiev

“Posso confirmar que Roman Abramovich foi contactado pelo lado ucraniano para apoio na obtenção de uma resolução pacífica, e que tem tentado ajudar desde então”, disse a porta-voz, citada pela televisão Al Jazeera.

A porta-voz recusou-se a comentar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, bem como o envolvimento de Abramovich, “considerando o que está em jogo”.

O envolvimento de Abramovich na mediação do conflito foi inicialmente noticiado pelo jornal britânico Jewish News, que disse que as autoridades ucranianas tinham contactado o empresário russo através dos seus contactos judeus na Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia é filho de judeus e tem familiares que morreram no Holocausto, segundo a imprensa israelita.

Roman Abramovich naturalizou-se português em abril de 2021, por ser descendente de judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV.

O realizador cinematográfico ucraniano Alexander Rodnyansky disse que Abramovich foi o único a responder aos pedidos da Ucrânia.

“Posso confirmar que o lado ucraniano tem tentado encontrar alguém na Rússia disposto a ajudá-los a negociar a paz. Eles têm uma relação com ele através da comunidade judaica e pediram-lhe ajuda”, disse Rodnyansky, citado pela agência espanhola EFE.

“Embora a influência de Abramovich seja limitada, ele é o único que respondeu aos seus pedidos de ajuda”, acrescentou.

Abramovich anunciou no fim de semana que ia deixar a administração do Chelsea nas mãos da fundação do clube, devido ao atual impasse do Reino Unido com a Rússia.

Alguns meios de comunicação de Israel, país que atribuiu um passaporte a Abramovich, avançaram que o bilionário russo está presente nas conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia na Bielorrússia, mas a informação ainda não foi confirmada.

As conversações realizam-se no quinto dia de combates na Ucrânia, que foi novamente invadida pela Rússia, depois de ter perdido a península da Crimeia para Moscovo em 2014.

A ofensiva russa provocou já centenas de mortos e meio milhão de refugiados.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, com muitos países e a União Europeia (UE) a imporem sanções económicas duras contra interesses russos, incluindo nos setores da banca e da aviação.