Rocha Dance Theater apresenta “Half-Heard” no Teatro Ribeiragrandense

Rocha Dance Theater é uma companhia de dança residente no Galapagos Art Space, em Brooklyn, liderada pela diretora artística Jenny Rocha, que combina vários estilos de dança e que já criou mais de cinquenta obras e dez produções noturnas desde 2001.

Os espetáculos da Rocha Dance Theater já foram apresentados em diversos locais de referência da cidade de Nova Iorque, e não só, como o Danspace Project, Joyce Soho, LaMama, Museu de Filadélfia, Boston Center for Arts, The New Museum of Art, de Bedford, Roger Williams University, Dixon Place e The Flea Theater, entre outros, refere nota de imprensa.



Paralelamente ao espetáculo, a diretora artística da Rocha Dance Theater, Jenny Rocha, irá ministrar um workshop de dança para vinte bailarinos com idades compreendidas entre os 12 e os 25 anos, sendo que todos eles irão participar do “Half-Heard”.

O workshop terá uma duração de quinze horas e desenrolar-se-á de 13 a 17 de abril.