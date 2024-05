Roberto Carlos atua no Coliseu Micaelense em setembro

O criador de “As Baleias" atua no dia 19 de setembro, no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, e, em outubro, no dia 04 atua em Lisboa e, no dia 06, em Braga.

O cantor de 83 anos, tem atuado com regularidade em Portugal, onde se estreou em 1966, numa época em que faziam sucesso as suas canções “O Calhambeque”, “Parei na Contramão e “Pega Ladrão”.

Os espetáculos em Portugal fazem parte da digressão europeia, quando o músico contabiliza com 70 álbuns e mais de 150 milhões de exemplares vendidos, segundo dados da promotora.

Natural do Estado brasileiro do Espírito Santo, foi no Rio de Janeiro que começou a fazer carreira em bandas como The Sputnicks e The Snakes, esta já ao lado de Erasmo Carlos (1941-2022), que se irá tornar o seu preferencial companheiro de composição.

Em 1959 gravou os primeiros ‘singles’ e o seu primeiro álbum, “Splish Splash”, saiu em 1961.

Na década de 1960, com Erasmo Carlos, apresentou o programa televisivo “Jovem Guarda”, que apresentava jovens talentos. O nome do programa deu título ao seu álbum de 1965.

No final da década 1960 aposta na expansão internacional da carreira, com apresentações regulares no cinema, e é quando se estreou em Portugal, tendo, pouco mais tarde, vencido, com Sérgio Endrigo, o festival italiano de San Remo, com “Canzonne per Te”.

Na década de 1970 apresentou o espetáculo “Roberto Carlos a 200km por hora” no Canecão, no Rio de Janeiro, onde esteve três meses em cartaz.

Na década seguinte, confirmado como grande vedeta da música brasileira, realizou grandes digressões pelo Brasil, cujo calendário incluiu, em 1986, quatro atuações no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que juntaram mais de 100.000 pessoas, tendo ainda atuado no Radio City Music Hall, em Nova Iorque.

Ao longo da carreira Roberto Carlos, além de português, gravou em espanhol e inglês, garantindo as plateias internacionais.

Para marcar os seus 50 anos de carreira em 2009, realizou uma digressão de 50 concertos no Brasil onde atuou para mais de 700.000 pessoas, tendo encerrado no Estádio do Maracanã.