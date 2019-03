Rio diz que respeita Mota Amaral mas polémica sobre lista é “questão encerrada”

Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, no final de uma reunião com o Presidente da República, o líder do PSD foi questionado sobre um artigo de opinião de Mota Amaral, publicado na imprensa regional, disse ter tido “oportunidade de ver esse artigo”, mas recusou comentar o seu conteúdo.

“Eu continuo a ter inalterável a minha admiração e o meu respeito pelo doutor Mota Amaral, nunca isso esteve em causa, agora há um momento em que eu tenho de pôr um ponto final nisto e eu vou fazer um ponto final, vou deixar de fazer mais comentários sobre essa questão, é uma questão encerrada”, afirmou.

Ainda assim, Rui Rio fez questão de salvaguardar o seu “enorme respeito pela figura do doutor Mota Amaral”, assinalando que “isso é inquestionável”.

A lista do PSD às europeias, que se disputam em 26 de maio, será encabeçada pelo eurodeputado Paulo Rangel e terá como número dois a líder da juventude do Partido Popular Europeu, Lídia Pereira.

O PSD vai apresentar às próximas europeias uma lista paritária, que integra como número três o atual eurodeputado José Manuel Fernandes, a ex-ministra Graça Carvalho em quarto e o presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, em quinto.

A eurodeputada Cláudia Aguiar, indicada pela Madeira, será a sexta candidata do PSD ao Parlamento Europeu, seguida, no sétimo lugar – já considerado de eleição incerta - pelo atual eurodeputado Carlos Coelho.