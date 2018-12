Rio diz que protesto foi “um fracasso”, mas também “um aviso” aos partidos tradicionais

As mais lidas

Os protestos dos "coletes amarelos" em Portugal foram convocados por vários grupos através das redes sociais, com inspiração nos movimentos contestatários das últimas semanas em França.

A manifestação dos "coletes amarelos" teve hoje de manhã uma fraca adesão, mas provocou alguns condicionamentos de trânsito, tendo a polícia identificado 12 pessoas, no Porto e em Coimbra, e detido três manifestantes em Lisboa, na sequência de desacatos.

A publicação é acompanhada de uma fotografia do protesto original em França, mas aparentemente retirada de um manifestante português, uma vez que nela se lê “21 de dezembro às 7h vamos parar Portugal”.

O presidente do PSD, Rui Rio, classificou esta sexta feira o protesto dos “coletes amarelos” como um fracasso, mas também como “um aviso”, defendendo que os partidos tradicionais têm de perceber a necessidade de mudar e atacar os “problemas estruturais”.

