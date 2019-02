Ricardo Sousa eleito presidente do PSD/Santa Maria

Ricardo Sousa, 43 anos, é Especialista em Comunicações Aeronáuticas no Centro de Controle Oceânico de Santa Maria da empresa Navegação Aérea de Portugal E.P.E.





Segundo refere comunicado, atualmente é vereador na Câmara Municipal de Vila do Porto e vogal da Comissão Política Regional do PSD/Açores. Era vice presidente da CPI do PSD/Santa Maria no anterior mandato.





Em 2009, foi eleito presidente da Junta de Freguesia de Vila do Porto, ocupando depois o cargo de primeiro-secretário da Assembleia Municipal (2013 a 2017).





Já foi candidato à Assembleia Legislativa Regional pelo círculo Eleitoral de Santa Maria (2012) e à Assembleia da República pelo circulo eleitoral dos Açores (2011).





Como vice presidentes da estrutura partidária foram eleitos: Marco Carvalho e Daniel Gonçalves, ambos presidentes de Junta de Freguesia.





Os vogais são agora Leonor Batista, Roberto Furtado, Carla Carreiro, Rui Parece Baptista, Inês Moura, António Sousa e José Braga.





A Mesa da Assembleia de Ilha do PSD de Santa Maria vai ser presidida por Sérgio Ferreira, tendo Paulo Magalhães Moura como vice presidente e Susana Figueiredo como secretária.