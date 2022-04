Ricardo Pacheco eleito com 89,4%

Ricardo Pacheco foi ontem eleito presidente do Clube Desportivo Santa Clara até 2023. O sucessor de Rui Cordeiro quer unir o clube para o fazer crescer, revela o jornal.



Ainda no Desporto, destaque para o Santa Clara que deixa fugir a vitória no tempo de descontos.



"Mulheres conquistam lugar no mundo da agricultura", "Filhos abrem processo para mãe ser ‘maior acompanhado’", "Região com potencial por explorar no turismo sénior" e "Dois anos após o Lorenzo obras de recuperação avançam" são outros títulos desta Primeira Página.