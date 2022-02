Ricardo Melo Gouveia líder provisório do Challenge Costa Brava em golfe

Depois de concluir esta manhã em segundo lugar a ronda inaugural, que arrancou terça-feira com duas horas e 40 minutos de atraso, devido ao nevoeiro intenso, e só ficou concluída hoje, Melo Gouveia ascendeu ao topo do ‘learderboard’ com um agregado de 132 pancadas, 10 abaixo do Par do campo.

“Joguei muito bem. Acabei a volta de ontem [terça-feira] esta manhã. Joguei muito sólido, acabei bem ontem [terça-feira] e hoje continuei em boa forma. Está muito difícil no campo, por isso estou contente com o meu resultado”, afirmou o português, de 30 anos.

Aos 65 ‘shots’ iniciais, o número dois da ‘Corrida para Maiorca’, o ‘ranking’ do Challenge Tour, juntou 67 pancadas, na sequência de cinco ‘birdies’ (uma abaixo) nos buracos 5, 7, 8, 10 e 18 e um ‘bogey’ (uma acima) no 2.

Ricardo Melo Gouveia, que iniciou a segunda volta no ‘tee’ do 10, fechando o ‘front nine’ com duas abaixo e reagindo muito bem ao único erro cometido no buraco 2 (Par 4), onde fez cinco pancadas, comanda a prova com dois ‘shots’ de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Frederic Lacroix.

“O vento tem estado muito constante esta semana, sempre na mesma direção, e eu comecei novamente bem esta manhã. Ter apenas uma pequena pausa entre as rondas foi bom e ajudou-me a continuar no ritmo. Estou também contente com a forma como bati bem na bola”, frisou Melo Gouveia, que procura o terceiro título da temporada no Challenge Tour.

A segunda volta será retomada na quinta-feira às 08:50, hora local, para determinar o ‘cut’, provisoriamente estabelecido nas 144 pancadas, duas acima, e apurar os 60 melhores jogadores e empatados para os últimos 36 buracos.