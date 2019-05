Ribeira Grande recebe cerimónia de juramento de bandeira

As mais lidas

Na manhã desta quinta-feira, teve lugar no largo Hintze Ribeiro o ensaio geral da cerimónia que chamou a atenção de muitas pessoas que passavam no local, não só pela curiosidade que sempre desperta, mas também pela parada que é abrilhantada pela banda militar.

A Ribeira Grande será o primeiro concelho da ilha de São Miguel a receber uma cerimónia deste género (por norma tinham lugar em Ponta Delgada), o que constitui uma novidade e a vontade do Comando, nomeadamente do comandante coronel Crispim Paradelo, em descentralizar a cerimónia, explica nota de imprensa.

O município da Ribeira Grande recebe esta sexta-feira, 31 de maio, a partir das 11 horas, no largo Hintze Ribeiro, a cerimónia de juramento de bandeira do RG2 – Arrifes, que integra vinte e três jovens, a muito deles oriundos da Ribeira Grande.

