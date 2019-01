Ribeira Grande executou quase 90% do investimento

E, no que se refere às Grandes Opções do Plano, a taxa de execução foi de 92,8%, o que equivale a 12,3 milhões de euros executados, adiantou a autarquia.

A Câmara Municipal da Ribeira Grande afirma assim que “manteve, em 2018, um índice de execução de 92%, repetindo o bom desempenho em comparação com o ano anterior, que concluiu com uma taxa de execução de 92,8%”.



No comunicado, o executivo camarário sustenta que estes dados mostram a sua capacidade “para prever e executar os compromissos assumidos, deixando vincada, de igual modo, a transparência que tem sido colocada na boa gestão dos dinheiros públicos”.

De acordo com a autarquia, em 2018, “tal como já tinha sucedido em 2017”, as receitas (22,8 milhões de euros) superaram as despesas (20,8 milhões de euros). Afirma assim que “a boa gestão camarária e a dinâmica que se assiste no concelho têm tido repercussões positivas ao nível das empresas e, consequentemente, do crescimento da economia local” e que “um, entre vários indicadores positivos, é o facto de a autarquia ter previsto uma receita de derrama de 231 mil euros, valor que no final do ano de 2018 se cifrou nos 394 mil euros”; e as receitas ao nível do IUC (384 mil euros previstos face aos 433 mil euros arrecadados) e do IMT (754 mil euros previstos face aos 1,2 milhões de euros arrecadados) também terem superado as expectativas, sem aumentos nos impostos “indicadores claros do crescimento da economia local”.