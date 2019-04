Ribeira Grande apura a última equipa

Depois de apurado o quinteto madeirense no último fim de semana em São Vicente, a derradeira etapa de qualificação da edição 2019 do Red Bull Neymar Jr's Five viaja até aos Açores.

A ação vai decorrer na ilha de São Miguel, mais concretamente na cidade da Ribeira Grande, de onde sairá a última equipa para a final Nacional de 18 de maio.

O apuramento vai decorrer no Campo de Jogos do Mercado Municipal da Ribeira Grande e as inscrições das equipas podem ser garantidas em www.redbullneymarjrsfive.com

A final Nacional do Red Bull Neymar Jr's Five decorrerá em Lisboa, no dia 18 maio e a final Mundial está agendada para o mês de julho, no Brasil.