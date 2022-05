Ribeira Grande abre candidaturas para Feira Quinhentista

De acordo com nota do município, vão estar disponíveis 20 espaços para exploração da área mercantil e artesanal (artesões, artesões de bens alimentares e bebidas, mercadores, místicos e negociantes) e 9 para exploração da área alimentar (taberneiros/restauração), ao abrigo do Regulamento Municipal da Feira Quinhentista da Ribeira Grande.

Os interessados devem remeter as candidaturas, registadas e com aviso de receção, até dia 8 de junho, no serviço de Atendimento ao Munícipe (GAM), sita ao Largo Conselheiro Hintze Ribeiro.

Poderão consultar as regras dos concursos através do sítio eletrónico da Câmara Municipal da Ribeira Grande, disponível em https://www.cm-ribeiragrande.pt/municipio/camara-municipal/regulamentos.

Refira-se que a 11ª edição da Feira Quinhentista se realiza entre os dias 13 e 17 de julho, sob o tema “500 anos do Nascimento de Gaspar Frutuoso”.