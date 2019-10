Revendedores pedem fiscalização preventiva de regime das instalações de gás nos Açores

As mais lidas

Sónia Borges de Sousa lamenta, por outro lado, que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores não tenha pedido pareceres sobre a proposta de decreto legislativo regional às entidades que representam os consumidores e às que representam as diversas empresas do setor energético.

“Quando afirmamos que pretendemos ser uma região ecológica, sustentável e verde, verifica-se que, nas atuais condições de produção elétrica na região (e quando não se prevê qualquer alteração a curto ou médio prazo), a pegada ecológica da produção é superior à do gás”, sublinha.

A presidente da associação alerta ainda para o facto de a eletricidade ser mais cara do que o gás (0,16 cêntimos por quilowatt/hora contra 0,11 cêntimos) e mais poluente (498 gramas de emissão de CO2 contra 222).

Para a representante da associação, a adaptação deste regime aos Açores não pode “revogar os princípios consignados” na legislação nacional, nomeadamente o princípio que decorre do seu preâmbulo, onde se lê que “sem prejuízo das exigências de segurança no uso deste importante recurso energético, promove-se a simplificação dos procedimentos e a redução de custos para o utilizador”.

“O articulado do projeto conduz inexoravelmente para a utilização de uma única fonte de energia, a elétrica”, reitera Sónia Borges de Sousa.

Em causa está um decreto legislativo regional, aprovado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 11 de setembro de 2019, que adapta aos Açores o decreto de lei 97/2017, de 10 de agosto, que define o Regime de Instalações de Gás Combustível em Imóveis, e que segundo a associação levanta dúvidas sobre a “uma eventual inconstitucionalidade”.

“Consideram os signatários que ficarão os consumidores desta região obrigados a utilizar um único tipo de energia, a elétrica, sendo que tal inevitabilidade equivale a violar o direito de liberdade de escolha do consumidor, consagrado constitucionalmente, ao mesmo tempo que atinge de morte a livre concorrência”, afirma a presidente da associação, Sónia Borges de Sousa, numa carta enviada ao representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, a que a Lusa teve acesso.

