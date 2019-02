Resposta nacional às alterações climáticas na agenda das jornadas parlamentares do BE

O BE centra as jornadas parlamentares de segunda e terça-feira, que decorrem no distrito de Aveiro, "na resposta nacional às alterações climáticas" e quer lembrar ao Governo que várias das propostas que conseguiu aprovar "ainda estão por implementar".

Em antecipação aos jornalistas, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, adiantou os objetivos destas jornadas, nas quais estará presente, no jantar do primeiro dia, a eurodeputada e cabeça-de-lista às eleições europeias, Marisa Matias, juntamente com a coordenadora bloquista, Catarina Martins.

"Estas jornadas serão centradas, principalmente na segunda-feira, numa temática que nos diz muito nos dias de hoje: a resposta nacional às alterações climáticas e o necessário investimento público para preparar o nosso país para essas alterações climáticas", adiantou.

Por isso mesmo, o dia do grupo parlamentar bloquista começa cedo, com uma viagem de comboio no "Vouguinha", um "exemplo do atraso no investimento na ferrovia".

"Nós, com esta viagem de comboio, demonstraremos como faltou, muitas das vezes, uma decisão política para preparar o país para essas alterações climáticas, porque estas também têm a ver com mudanças dos sistemas de mobilidade e com uma forma mais sustentável ambientalmente desses sistemas de mobilidade", explicou, considerando que "não há sistema mais sustentável de mobilidade do que a ferrovia".

Pedro Filipe Soares garantiu que o BE sempre manteve "uma posição bastante exigente para com este Governo", acrescentando que no caso concreto destas jornadas parlamentares vão demonstrar que "várias das propostas que o BE conseguiu aprovar ainda estão por implementar"

"E quando nos últimos dias o Governo era confrontado com a ausência de investimento atempado na ferrovia, nós na primeira visita que faremos, na linha do Vouga, poderemos confrontar o Governo com a ausência da aplicação no terreno, no concreto de uma resolução que aprovámos aqui, ainda em 2018, para a atualização da bitola da linha do Vouga e para ligação à linha do Norte", concretizou.

Para o deputado bloquista, "não há nenhuma nova fase no relacionamento do Bloco de Esquerda com o PS", da mesma forma que "não há uma desresponsabilização do Governo na sua atuação".

Do "Vouguinha", o grupo parlamentar do BE segue para a Feira de Espinho, "um espaço que é já comum" receber a visita do partido "e que mostrará essa abertura do BE ao espaço de contacto popular".

À tarde, entre as várias visitas pelas quais se vão distribuir os deputados, destaque para uma ida a Castelo de Paiva, na qual participará também Catarina Martins, para chamar a atenção para um "resultado ainda dos incêndios do outono de 2017, os focos de combustão subterrâneos que permanecem naquela zona, com claro prejuízo para a saúde pública e ambiental".

"Mais um exemplo onde o investimento público atempado poderia ter minorado esta situação, mas onde se protelou para fazer esse investimento público", criticou.

O jantar que encerra o primeiro dia, em Santa Maria da Feira, com a presença de Marisa Matias, é, segundo o dirigente bloquista, a oportunidade de fazer a "interligação entre a parte nacional e a parte europeia no que toca aos investimentos públicos, porque muitos deles também têm a ver com investimentos de fundos comunitários".

Na terça-feira, antes do encerramento marcado para o início da tarde, em Aveiro, com a apresentação de iniciativas legislativas por Pedro Filipe Soares, o grupo parlamentar vai realizar visitas e reuniões internas fechadas à imprensa.