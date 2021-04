Responsável da EMA confirma ligação entre vacina da Astrazeneca e tromboembolismos

premium

É abril mas o tempo enganava e mais parece verão: ontem, na véspera do Dia Mundial da Atividade Física (que se celebra hoje) e debaixo de um céu azulado e sol inclemente, com uma ligeira brisa vinda de leste, Joana Medeiros (27 anos) dava o máximo para cumprir com o pedido pelo seu personal trainer. De pé, Henrique Fonseca (22 anos) ia ditando os ritmos e dando a habitual palavra de incentivo.