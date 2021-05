“Requiem for Empathy” é o regresso de Moullinex aos discos

Com recurso às redes sociais, inúmeros produtores fizeram da sua casa o palco para levar a música de dança ao público fechado em casa.

Moullinex não foi exceção e foram muitas as noites de DJ Set com muita música de dança, luzes psicadélicas e ananases à mistura. Agora, o jogo é outro. Em plena pandemia, há novo álbum, “Requiem for Empathy”, e a promessa de gritar (mais uma vez) que música de dança pertence aos clubes, ao autorádio, ao CD, ao stream e até ao vinil, numa edição de encher o olho a qualquer colecionador.

O álbum saiu ontem, 30 de abril, mas no momento do fecho desta edição ainda estamos às escuras - “Running in the Dark”, a fazer jus a um dos singles já avançados. Ao primeiro soar de “Running in the Dark” rapidamente nos apercebemos de uma aura mais densa, mais sombria, que agora reside em Moullinex. Talvez pelo peso de um confinamento devastador, há agora um contraste claro com o tom de festa rija de “Hipersex”, o psicadelismo inusitadamente leve de “Elsewhere” e com o disco funk de “Flora”. Sem perder personalidade, Luís Clara Gomes reinventa-se naquele que promete ser mais um grande álbum. “Minina di Céu“, com a participação de Sara Tavares, e Inner Child, com GPU Panic, só nos vêm dar razão.



“Requiem for Empathy” é a nova vida de Moullinex. Talvez seja mesmo o espelho da nossa nova vida. O mundo mudou, nós vamos continuar a mudar com ele e a arte vai acompanhar-nos até ao fim, por mais maltratada que possa ter sido. Se este é o nosso futuro, estamos bem entregues.