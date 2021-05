Requalificação da zona balnear da baía de Santa Cruz considerada de ação de interesse público

O projeto idealizado visa “valorizar uma área do concelho que se encontra subvalorizada, mas que apresenta grande potencial ambiental e paisagístico”, refere nota de imprensa.





A baía de Santa Cruz encontra-se qualificada no Plano de Ordenamento da Orla Costeira como área natural, cultural e balnear e, simultaneamente, como área edificada.





Em relação ao Plano Diretor Municipal o seu solo divide-se em solo rural, qualificado como reserva ecológica e espaço natural - zona balnear e como solo urbano, qualificado como urbanizável – espaço residencial, explica a nota.





A intenção da Câmara Municipal da Lagoa consiste em realizar uma intervenção que tem como objetivo “salvaguardar os aspetos naturais e sociais desta zona, bem como preservar a identidade deste local, através de soluções de desenho com baixo impacto paisagístico, com uma linguagem arquitetónica orgânica e com uma intervenção ambiental assente na utilização de vegetação endémica e nativa dos Açores”.





De referir que esta é uma intervenção há muito ansiada para a freguesia de Santa Cruz, sendo objetivo da Câmara Municipal valorizar a zona de valor histórico que deu o nome à Lagoa.