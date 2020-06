De acordo com nota, o preço estimado da obra em causa é inferior a 330 mil euros, devendo ter um prazo de execução de seis meses. As propostas deverão dar entrada na Câmara Municipal de Lagoa até ao 30.º dia a contar da data do envio do anúncio do concurso público.

As intervenções a serem efetuadas na Praça do Rosário deverão promover o reforço da marcação dos limites do espaço de permanência das pessoas na referida praça em relação à circulação automóvel a Nascente e Sul com o prolongamento dos passeios das Ruas João Mota Amaral e 25 de Abril, respetivamente, dotados de “balizadores” em basalto existentes a reposicionar.



Por outro lado, pretende também promover e disciplinar o estacionamento de apoio à Igreja de N. Sra. do Rosário, incluindo o de pessoas com mobilidade condicionada; substituir nos espaços de permanência dos pisos que se verificaram ser inadequados ao uso pedonal e de permanência pretendido por pisos históricos mais adequados em termos de conforto e durabilidade, caso dos paralelepípedos em basalto e do “tapete central”, mostruário de pavimentos tradicionais, que pela suas características geométricas ou pela sua constante e evolutiva degradação são inadequados.



A nota explica que estes materiais serão substituídos por calçada ao cubo, iguais aos da “calçada à portuguesa” dos passeios existentes e lajedo de basalto, similares ao piso do “Adro da Igreja“, respetivamente.

A recuperação e requalificação da Praça de Nossa Senhora do Rosário prevê também a remoção do quiosque atualmente adaptado ao Gabinete de Apoio ao Munícipe para criar uma área de esplanada para os estabelecimentos comerciais vizinhos e prevê a colocação de uma estrutura de ensombramento, pérgola, sobre a área de lazer existente com o respetivo mobiliário, mesas e cadeiras renovadas e colocadas de modo mais regrado. Substituir o mobiliário urbano, bancos e luminárias, por outros de estilo tradicional mais adequados à área histórica.



A intervenção da praça do Rosário deverá abranger a fachada da Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, por ser parte integrante da vivência do largo no seu uso público, a que se associa, ainda, o carácter público da instituição que alberga. Esta fachada será ainda alvo de uma correção da acústica do palco, que deverá contar com a colocação de painéis acústicos e a remoção de dissonâncias arquitetónicas, conservação e manutenção, necessárias à sua boa imagem e respeitando a correta integração na envolvente histórica a dignificar.