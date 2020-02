Renato Costa do AKC disputa Cinturão Ibérico de Low Kick

O atleta de 39 anos, natural de São José e residente nos Arrifes, vai combater com o espanhol Iago Barros, depois de em novembro passado ter-se sagrado Campeão Nacional Classe A, na variante de Low Kick, refere nota.

Renato Costa foi o primeiro açoriano a arrecadar o título de campeão nacional classe A e é o atleta com mais títulos na história do kickboxing regional.

Foi inúmeras vezes campeão nacional de Kickboxing nas diversas variantes, foi campeão nacional da WKU e venceu vários torneios de norte a sul de Portugal.

Conquistou 4 medalhas em competições internacionais, nomeadamente de campeão do mundo da WKF (World Kickboxing Federation) em Itália 2016; vice-campeão do mundo em Full Contact no mesmo campeonato; medalha de bronze da ISKA Grécia 2017; e medalha de bronze da WAKO 2018, que se realizou na Eslováquia, em representação da seleção nacional.

Começou a treinar na época 2002/2003 no então CDE Arrifes, onde permaneceu até 2005/2006. Na época 2008/2009 integrou o Arrifes Kickboxing Clube, clube que representa atualmente.