Remoção total de amianto em infraestruturas municipais até final de 2020

Segundo a responsável municipal, o objetivo é concretizar, no próximo ano, a erradicação total do amianto em espaços em que a autarquia pode intervencionar no concelho da Praia da Vitória, finalizando o processo que começou com a retirada de todo o amianto dos estabelecimentos de ensino.





“Este conjunto de ações surge com o intuito de proteger as pessoas que frequentam os espaços onde ainda persistem elementos de construção que contêm amianto, prevenindo eventuais riscos para a saúde pública. Inicialmente, as intervenções ocorreram nos estabelecimentos de ensino sinalizados para o efeito, não obstante a identificação efetuada das restantes infraestruturas locais que serão intervencionadas”, refere a autarca praiense, que tem o pelouro das infraestruturas municipais, citada na mesma nota.







“Apesar da presença de amianto em edificações não constituir, por si só, um risco para a saúde, a deterioração dos materiais que contém este elemento pode ser perigosa, o que leva a que tenhamos, enquanto Autarquia, de agir preventivamente no sentido de assegurar a qualidade de vida da população”, sublinha Raquel Borges.





As intervenções previstas integram-se no conjunto de medidas no âmbito da redução da poluição ambiental e manutenção da saúde pública.