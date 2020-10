Relatório e Contas da época 2019/20 da Federação de futebol com lucro de 2,36 ME

Além deste documento, a Assembleia-Geral aprovou a proposta de aplicação de resultados e as contas consolidadas do mesmo exercício.

Neste resultado líquido positivo de 2,36 ME, correspondentes a 72,98 ME de rendimentos, face a um total de gastos no valor de 70,62 ME, a FPF estima o impacto da pandemia de coronavírus no exercício na ordem dos 17 ME.

O lucro será distribuído para apoio ao futebol não profissional (redução de taxas, seguros do futebol feminino, subsídios de deslocações, entre outras medidas), no montante de 1,2 ME, e para investimento no reforço do fundo para a construção das academias das associações distritais, no valor de um ME, ficando o remanescente para o reforço dos fundos patrimoniais.

A Assembleia-Geral, que decorreu na Cidade do Futebol, teve a participação de 58 delegados de um universo de 84, sendo que 21 o fizeram presencialmente e os restantes por videoconferência.