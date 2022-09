Reitores consideram resultados do acesso bastante positivos"

"Os resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior deste ano são bastante positivos. Na verdade, o aumento do número de estudantes colocados nas universidades e politécnicos (49.806, o segundo maior número de sempre) é uma excelente notícia para Portugal", pode ler-se numa declaração do presidente do CRUP enviada à agência Lusa.

Segundo António de Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto (UP), "este crescimento indicia que, mesmo numa conjuntura de diminuição do número de pessoas em idade escolar, cada vez mais jovens reconhecem que uma formação superior é uma mais valia da qual não podem abdicar no seu futuro profissional e pessoal".

"Digno de nota é, também, o aumento do número de colocados em regiões com menor densidade demográfica, permitindo uma melhor distribuição geográfica dos estudantes no sistema de Ensino Superior e, consequentemente, diminuir as assimetrias existentes entre instituições do litoral e do interior", considerou o atual presidente do CRUP.

Para António de Sousa Pereira, "o desafio que cabe agora às instituições - e a todo o país - é assegurar as condições para que estes novos estudantes consigam completar a sua formação superior".

O presidente do Conselho de Reitores considera que "para isso, é necessário aumentar os recursos financeiros da Ação Social Escolar e novos processos que permitiam identificar e apoiar antecipadamente estudantes em risco de abandono escolar".

"O país deve, de uma vez por todas, assumir que o financiamento da Educação não é um custo, mas antes um investimento estratégico para o desenvolvimento do país", defendeu.