Regimento de Guarnição Nº. 2 visita Lar Luís Soares de Sousa

Elementos da Unidade de Saúde Tipo II do Regimento de Guarnição Nº. 2 efetuaram uma visita ao Lar Luís de Sousa, em Ponta Delgada, com a finalidade de ministrarem uma palestra sobre boas praticas alimentares.

Para além do Comandante e do Adjunto do Comando do RG2, participaram nesta atividade, o Oficial Médico, o Oficial Enfermeiro e nove Socorristas.





Os militares do RG2 tiveram a possibilidade interagir com diversos grupos de utentes da instituição, abordando temas sobre nutrição e boas praticas alimentares; tendo recebido os agradecimentos e excedido em muito as expectativas da direção do Lar, adianta nota informativa.





Refira-se que a missão das Forças Armadas e do Exército em particular, não se limita apenas à defesa militar do Território Nacional, mas igualmente contribuir para a melhoria das condições de vida das populações.





Neste contexto, as unidades da zona Militar dos Açores efetuam regularmente este tipo de atividades, que são sempre muito bem acolhidas, merecendo os agradecimentos e o reconhecimento de todos quantos beneficiam destas iniciativas.