Região renova convenções com 16 instituições para tratar de dependentes

A medida cumpre um dos objetivos definidos no programa do Governo e pretende garantir o encaminhamento de “utentes com comportamentos aditivos e dependentes para as instituições competentes”.

O despacho assinado pelo secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, destaca os benefícios da realização destas convenções para o tratamento de açorianos com problemas de dependências.

“Considerando que a continuação das parcerias com IPSS e privados no âmbito das dependências em complementaridade com as Instituições do Serviço Regional de Saúde e que a prossecução de uma política de proximidade no âmbito do tratamento e prevenção na área das dependências são objetivos do XIII Governo Regional dos Açores”, indicou. Com esta medida está garantido o apoio especializado aos utentes.

“Considerando que a continuação da parceria entre as estruturas de tratamento em regime de internamento, especificamente as Comunidades Terapêuticas, e a Secretaria Regional da Saúde e Desporto é fundamental”, descreve o despacho do titular da pasta da Saúde do Governo Regional.

Clélio Meneses destaca ainda que estas estruturas de tratamento são selecionadas pelas suas especificidades e boas práticas quer ao nível do modelo/programa de tratamento, quer ao nível da articulação até então, efetuada com o Serviço Regional de Saúde.

Os acordos celebrados permitem o envio de utentes do Serviço Regional de Saúde para a realização de tratamento “em tempo útil aos utentes com comportamentos aditivos e dependentes”.

Foram estabelecidas convenções com as seguintes instituições: Comunidade Vida e Paz; Fundação para o Estudo, Prevenção e Tratamento da Toxicodependência – A Barragem; ART – Associação de Respostas Terapêuticas; Sempre a Crescer – Cooperativa de Solidariedade Social; Clínica do Outeiro; Casas de Santiago – Entre Pontes; ERA – Empatia, Recuperação e Apoio; Associação Dianova Portugal – Intervenção em Toxicodependências e Desenvolvimento Social; Associação Viagem de Volta; Desafio Jovem; Cleanic; Ares do Pinhal; Clínica Dr. Nuno R. Santiago; Centro de Reabilitação Juvenil dos Açores; Associação Picapau e Ramadas, Serviços de Aconselhamento de Dependências.