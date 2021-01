Um indivíduo do sexo masculino faleceu esta manhã no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, vítima da Covid-19.

Natural e residente em Santa Cruz, da Praia da Vitória, o indivíduo contava 77 anos de idade e estava internado em Cuidados Intensivos, desde 30 de novembro passado.