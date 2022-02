Região com 60 novos casos positivos nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel todos os casos correspondem a transmissão comunitária.





Desta forma, no concelho da Lagoa há 16 novos casos (12 em Nossa Senhora do Rosário, um no Cabouco e três em Santa Cruz).





Em Ponta Delgada foram registado 24 novos casos (cinco Arrifes, três no Livramento, três em São Sebastião, três nos Mosteiros, dois em Santa Clara, sete em São Pedro e um nos Remédios).





Na Ribeira Grande há sete novos casos (quatro em Rabo de Peixe, um no Pico da Pedra e dois nas Calhetas).





Na Povoação há quatro novos casos (todos na Ribeira Quente).





Vila Franca do Campo registou três novos casos (dois em Água d'Alto e um em Ponta Garça).





Em São Jorge, dos cinco casos registados nas últimas 24 horas, dois estão em investigação e três são em contexto de transmissão local primária.





Assim, o concelho das Velas registou três casos e o concelho da Calheta registou dois.





No Pico, foi registado um novo caso em contexto de transmissão local primária.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 17 recuperações, sendo nove em São Miguel, três na Terceira, duas no Pico, duas no Faial e uma em Santa Maria .





À data de hoje estão internados 11 doentes nos hospitais dos Açores,sendo oito no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com dois em Unidade de Cuidados Intensivos) e três no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (um em Unidade de Cuidados Intensivos).





A Autoridade de Saúde Regional, refere que um dos casos reportados no dia de ontem na ilha do Pico, com história de ligação aérea com o exterior da Região, cujo teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado à chegada produziu resultado positivo, apresentou documentação comprovativa de anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerado caso ativo.





O arquipélago regista presentemente 561 casos positivos ativos, sendo 471 em São Miguel, 49 na Terceira, 22 no Faial, 13 em São Jorge, três no Pico e três em Santa Maria.





Quanto às cadeias de transmissão local primárias, foi extinta uma em Santa Maria nas últimas 24 horas, na sequência da recuperação de um caso positivo.





Estão agora ativas no arquipélago seis cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Pico, duas em São Jorge, uma em Santa Maria e uma partilhada entre Faial e São Jorge. Até ao presente foram extintas 224 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 1.574 pessoas.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.261 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 7.504 pessoas e 38 faleceram.