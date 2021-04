Região com 25 novos casos e 34 recuperações nas últimas 24 horas

Desta forma, no concelho da Ribeira Grande foram diagnosticados 10 casos (quatro em Rabo de Peixe, um na Ribeira Seca, dois nas Calhetas e três em Santa Bárbara).





No concelho de Ponta Delgada há quatro novos casos (dois nas Capelas, um em São Pedro e um em São Vicente Ferreira).





Vila Franca do Campo conta com três novos casos (dois na Ribeira das Tainhas e um em Ponta Garça).





No concelho da Lagoa há oito novos casos (sete em Santa Cruz e um no Rosário).





De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, após a identificação inicial como caso positivo, referido no comunicado do passado dia 16 de abril, de um indivíduo residente em Castelo Branco, no concelho da Horta, ilha do Faial, veio a revelar-se falso positivo, deixando de contar como caso positivo.





Nas últimas 24 horas foram registadas 34 recuperações, todas em São Miguel sendo quatro na Lagoa, três em Ponta Delgada, três na Ribeira Grande, 20 em Vila Franca do Campo e quatro no Nordeste.





Estão internados 13 doentes, sendo 12 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com quatro doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos.





Em vigilância ativa estão 1.403 pessoas.







Estão ativas duas cadeias de transmissão, uma na ilha Terceira e outra partilhada entre as ilhas de São Miguel e Terceira.

À data de hoje a Região conta com 306 casos positivos ativos, sendo 291 em São Miguel, sete na Terceira, sete em Santa Maria e um nas Flores.