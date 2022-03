Regaste de oito cães abandonados no Pico da Pedra

De acordo com nota, no decorrer de uma ação de patrulhamento e, "após uma denúncia através da Linha SOS Ambiente e Território, foi possível resgatar oito cães abandonados, na via pública, no interior de um cesto coberto por um saco de plástico".



"Os animais, com cerca de um mês de idade e com sinais evidentes de hipotermia, foram imediatamente recolhidos e posteriormente entregues ao Centro de Recolha Oficial da Ribeira Grande – Casa dos Animais", diz, ainda, a nota.



Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Ribeira Grande por crime de abandono de animais de companhia.