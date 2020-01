Red Bull Cliff Diving em setembro nos Açores

A nona presença consecutiva da etapa açoriana representa uma regularidade única que lhe confere o estatuto de maior clássico do circuito. As provas começam em maio e prometem uma 'volta ao mundo', com oito paragens, três das quais inéditas, avança comunicado.







O Red Bull Cliff Diving World Series fará 'escala' em quatro continentes e arranca com uma estreia absoluta, Bali, na Indonésia. Segue-se o regresso a La Rochelle (França), Texas (Estados Unidos da América) e Polignano a Mare (Itália). Para abrir a segunda metade da época, mais uma estreia, Oslo, na Noruega. A natureza dos Açores e a alucinante visita à velha ponte de Mostar (Bósnia e Herzegovina) antecedem o desfecho da competição, que terá como palco Sidney, na Austrália.





Ao todo são oito etapas para cumprir até novembro, num figurino que conta com algumas novidades. Para além das novas três localizações, a organização da prova destaca a “igualdade”, isto porque esta será a primeira vez que homens e mulheres disputam, lado a lado, todo o calendário com igual número de atletas (8) no quadro permanente.





Este ano, o Red Bull Cliff Diving World Series contará com 24 atletas de 18 nacionalidades que irão lutar pelos títulos defendidos pelas 'lendas' Gary Hunt (Reino Unido) e Rhiannan Iffland (Austrália), mostrando os seus melhores saltos de alturas de 27 e 21 metros, respetivamente.





Calendário 2020

16 maio - Bali, Indonésia

6 junho - La Rochelle, França

27 junho - Texas, EUA

19 julho - Polignano a Mare, Itália

15 agosto - Oslo, Noruega

6 setembro – São Miguel, Açores

26 setembro - Mostar, Bósnia e Herzegovina

7 novembro - Sidney, Austrália