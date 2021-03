A iniciativa começou em novembro do ano passado e tem o objetivo de estimular a produção e exibição de obras de curta-metragem.



De acordo com nota do Teatro Micaelense, podem ser submetidas obras nacionais, produzidas depois de janeiro de 2019, com a duração máxima de 20 minutos.



Os filmes selecionados serão exibidos no início das sessões 'Noites de Cineclube', que decorrerão no Teatro Micaelense, durante o ano de 2021.