Reabilitação de Centro de Saúde das Lajes do Pico arranca em 2022

“É uma obra que esperamos ser iniciada em 2022. Esperamos ter o projeto concluído até fim de 2021 e um prazo de execução [da empreitada] de 14 meses. A par da edificação, serão reforçados os recursos humanos e um aumento significativo de consultas a que terão direito”, indicou José Manuel Bolieiro, chefe do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, referindo-se ao serviço que atualmente funciona numa antiga escola.

O presidente do governo, que cumpre hoje o terceiro dia de visita estatutária à ilha do Pico, não recusou a construção de uma nova unidade de saúde, como reivindica a presidente da Câmara de Lajes do Pico, Ana Brum, mas considerou urgente tratar já da “dignificação dos cuidados de saúde”.

“Para o futuro, na lógica do médio e longo prazo, da melhoria de cuidados, tudo estará aberto para uma possibilidade de uma construção de raiz. Mas, primeiro o que é primeiro. Não podemos criar ilusões nas pessoas dizendo que há um novo centro de saúde e depois nunca começa”, observou.

Assim, a opção do executivo foi avançar com obras no atual edifício do centro de saúde, explicou, após uma reunião com a presidente e a vereação da Câmara de Lajes do Pico.

“Vamos começar com o essencial para dignificar os cuidados de saúde dos lajenses e picarotos”, vincou.

Ana Brum (PS) disse aos jornalistas que defendeu e defende “um novo centro de saúde”, mas mostrou-se confiante na opção do governo em acabar a obra 14 meses após concluir o projeto, atualmente em curso.

“Não era o que o concelho pretendia, mas a abertura do governo foi para reabilitar o edifício antigo em dois milhões de euros”, observou.