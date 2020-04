Rali Sical de 2020 cancelado

De acordo com comunicado da organização, Terceira Automóvel Clube, em virtude da pandemia do novo coronavírus e das "limitações que o mesmo coloca a toda a sociedade, após uma profunda avaliação do panorama económico, social e automobilístico que se vive atualmente, a empresa Nestlé, representante da marca Sical, em articulação com este clube, decidiu cancelar a edição de 2020 do rali".

A decisão justifica-se pelas incertezas "atualmente vivenciadas, assim como pela necessidade de canalizar verbas para o apoio a famílias e empresas, por força do impacto económico da pandemia de Covid-19 no país".

Refira-se que o Rali Sical estava agendado para decorrer nos dias 1 e 2 de maio.



O apoio da Sical manter-se-á em edições futuras.