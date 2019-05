Rali Sical com 44 equipas inscritas

O XXXVIII Rali Sical, terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR), conta com uma lista de 44 equipas inscritas.

De acordo com uma informação do Terceira Automóvel Clube, estão garantidos na prova que marca o início da fase de asfalto do campeonato o campeão dos Açores em título, Luís Miguel Rego (Skoda Fabia R5) do Team Além Mar, bem como o atual líder do CAR, o madeirense Bernardo Sousa (Citroën C3 R5) da Play/Autoaçoreana Racing.