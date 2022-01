Trinta e nove pilotos vão estar à partida do X Picowines Rali, sexta e penúltima prova do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR). O bicampeão regional Luís Rego Júnior surge à cabeça da lista de inscritos, com uma das cinco viaturas de última geração que vão acelerar no asfalto picaroto.

Os restantes carros R5 pertencem ao líder do CAR, Rúben Rodrigues, Rafael Botelho, Pedro Câmara, que fará a sua estreia ao serviço da equipa Play Racing, e o piloto espinhense radicado na ilha montanha há vários anos, José Paula, que se fará representar com um Hyundai i20 R5, da Sports&You.

O Rali do Pico também marcará o regresso de Henrique Moniz aos ralis: o piloto lagoense fará a primeira de duas provas (também vai marcar presença no Além Mar Rali, em São Miguel) ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Tricampeão açoriano das duas rodas motrizes entre 2015 e 2016, Moniz vai fazer a sua estreia numa viatura de tração integral, naquele que será o seu primeiro rali desde 2019. No Pico, travará uma luta com o atual líder dos RC2N, o madeirense Filipe Pires, mas também com Rui Borges e João Borges.

Nota para as presenças de Rui Torres, João Faria, Marco Soares e David Paiva, bem como para a ausência de Bruno Tavares. O micaelense, líder das duas rodas motrizes regionais, falha o terceiro rali do ano e poderá ser ultrapassado no primeiro lugar por Rui Torres.

O X Picowines Rali começa a 5 de novembro, com Especial Continente (1,94 km), e termina no sábado, dia 6, com duplas passagens por Alto do Barreiro - Sta. Luzia (7,73), Rosário - Calhau do Norte (6,43) e Matos S. João - Matadouro (11,30).